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Под Одессой взорван автомобиль с членом «Правого сектора»* и его женой

Пострадавшие в результате взрыва мужчина и женщина доставлены в больницу с многочисленными травмами.
Ян Брацкий 2024-02-20 08:11:01
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Одесской области взорвался автомобиль Украинской добровольческой армии** (признана экстремистской и запрещена в РФ). В салоне находились мужчина и женщина, сообщили в региональном полицейском главке. Инцидент произошел в населенном пункте Гвардейское.

Пострадавшие доставлены в больницу с многочисленными травмами, цитирует Life сообщение полиции.

Имена госпитализированных не называются, однако в УДА** подтвердили, что нападение было совершено на сторонника запрещенного в России «Правого сектора»* Альберта Кучинина и его жену Наталью.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Украинская добровольческая армия (УДА) - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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