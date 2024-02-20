«Слон добра» собрал несколько миллионов рублей для участников спецоперации

Благотворительный аукцион «Слон добра» в Москве за один вечер собрал несколько миллионов рублей. Руку к этому приложили большие звезды. «Русская ракета», хоккеист Павел Буре, солист «Руки Вверх» Сергей Жуков, народная артистка Лариса Долина лично расписали фигурки слонов, которые ушли с молотка.

Всего три дня, почти без сна - и шедевр: фарфоровый слон ручной работы - гордость художника Александра По. У Саши врожденная ампутация, но он тот самый вдохновляющий пример для миллионов: с детства рисует, играет в театре, занимается спортом, а теперь еще и внес вклад в большое дело - его лот на благотворительном аукционе ушел за полмиллиона рублей.

«Краски специальные по стеклу акриловые, в моем случае я сделал в нескольких жанрах и стилистиках - соединив индийское, русское, и немного фольклора. Я потратил 10 часов практически без перерыва, ну на покушать и чай попить, проклейку страз», - рассказал художник Александр По.

«Слон добра», а точнее целых семь, расписанных вручную экзотических животных, и правда даже одним своим видом несут теплое и светлое. Наряду с профессиональными художниками ничем не уступают фигуры, оформленные, например, легендой хоккея Павлом Буре или солистом «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. Так что те, кто годами учился мастерству признают - работа на высоком уровне.

«Я могу как художник сказать, что все работы очень интересные и самое главное, что они очень разные, слоны же были выданы в белом цвете абсолютно чистые и каждый человек вносит свою лепту, чтобы он принял определенную индивидуальность. Для меня была концепция, что слон монументальный, сильный и мощный, что слон неподвластен времени», - объяснил художник Даниил Федоров.

Среди гостей и приглашенных артистов те, кто напрямую помогает бойцам СВО - Диана Гурцкая отправляла гуманитарный груз на передовую и встречалась с ранеными солдатами и офицерами в госпиталях. И в преддверии 23 февраля обращается ко всем, кто защищает Родину.

«Дорогие, родные, любимые! Здоровья вам, ангела хранителя, пусть вас хранит Бог. Мы гордимся, что вы есть у нас, что у нас есть такая сильная страна Россия», - обратилась народная артистка России.

Мероприятие организовано Всероссийским проектом «Лицо нации» - это большая ассоциация сразу нескольких и крупных, и малых благотворительных фондов - их подопечным оказывают материальную, психологическую и юридическую поддержку.

«Я думаю, что лицо нации это как раз наши бойцы, которые в зоне СВО - это лицо нации, многие из них считают для себя честью защищать Родину, иначе бы их там не было. Многие пошли добровольцами, есть те, кто оружия никогда в руках не держал», - отметила народная артистка Лариса Долина.

Аукцион совмещал в себе и старую добрую классику, когда за лот боролись взмахом руки вверх, и технологии нового поколения - отправить сумму можно было через QR-код.

«Деньги будут направлены в три фонда: это фонд "Своим", это фонд "Жизнь в движении - протезирование детей с Донбасса" и также фонд "Справедливая помощь доктора Лизы" - проект "Дети Донбасса в доме милосердия", для детей, которые были ранены и проживают в доме милосердия», - пообещала председатель ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации» Наталья Лебедева.

Часть денег также будет отправлена на закупку всех необходимых средств для восстановления раненных бойцов, которые проходят лечение в госпитале Вишневского.