ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска нанесли удар из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ выпустили по городу 20 ракет, говорится в сообщении.

Атака на населенный пункт Карловка была совершена в 2:10. Какие-либо другие подробности не приводятся. Не известно также, какую именно реактивную систему использовали боевики.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.