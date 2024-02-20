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ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Владимир Рубанов 2024-02-20 05:03:01
© Фото: Stringer NEWS.ru, Global Look Press

Украинские войска нанесли удар из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ выпустили по городу 20 ракет, говорится в сообщении.

Атака на населенный пункт Карловка была совершена в 2:10. Какие-либо другие подробности не приводятся. Не известно также, какую именно реактивную систему использовали боевики.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

#Донецк #ракеты #ДНР #РСЗО #Обстрел #реактивные снаряды
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