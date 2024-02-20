МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жительницу Сочи спасли после трех дней заточения в подвале между стенами домов

Девушка упала с чердака четырехэтажного дома и оказалась заблокированной в проеме между кирпичными домами.
Ирина Егорова 2024-02-20 05:20:01
© Фото: МЧС России © Видео: ТРК «Звезда»

Трое суток в подземелье провела 22-летняя жительница Сочи. Ее удалось спасти сотрудникам МЧС России.

Пострадавшая упала с чердака четырехэтажного дома в подвал и оказалась заблокированной между стенами домов, передает 360. Ее крики услышала одна из женщин, спустилась в подвал и убедилась, что кто-то находится за стеной, в проеме меж домов. После чего она вызвала спасателей.

Сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось демонтировать часть кирпичной кладки дома, чтобы достать девушку. Пострадавшую передали врачам.

#Сочи #спасение #МЧС России #медики #пострадавшая #подвал
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 