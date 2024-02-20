Жительницу Сочи спасли после трех дней заточения в подвале между стенами домов

Трое суток в подземелье провела 22-летняя жительница Сочи. Ее удалось спасти сотрудникам МЧС России.

Пострадавшая упала с чердака четырехэтажного дома в подвал и оказалась заблокированной между стенами домов, передает 360. Ее крики услышала одна из женщин, спустилась в подвал и убедилась, что кто-то находится за стеной, в проеме меж домов. После чего она вызвала спасателей.

Сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось демонтировать часть кирпичной кладки дома, чтобы достать девушку. Пострадавшую передали врачам.