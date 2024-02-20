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Костромские десантники штурмом взяли опорник на Артемовском направлении

Вновь выявленные огневые точки противника атаковали FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами.
2024-02-20 07:24:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Костромские десантники из состава «Южной» группировки войск штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщило Минобороны России. Штурмовики улучшили положение российских подразделений по переднему краю на этом участке.

Огневые точки и укрытия ВСУ со скоплением пехоты десантники разведали с воздуха. Сначала по ним отработала артиллерия ВДВ и подавила основные огневые средства боевиков.

Десантники подошли к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и зашли на позиции ВСУ с нескольких направлений. Их прикрывала бронетехника. Штурмовики уничтожали противника из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами.

«Противник готов сдаваться, но некоторые не успевают просто этого сделать», - рассказал командир штурмовой роты с позывным Тополь.

Вновь выявленные огневые точки противника атаковали FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами. Заняв опорник, штурмовые группы ВДВ зачистили его и приступили к активной обороне.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #штурм #Украина #ВСУ #Опорный пункт #Артемовское направление
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