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Helsingin Sanomat: военные резервисты начали увольняться после вступления в НАТО

В этом году резерв финских Сил обороны покинули 1435 резервистов, из них в феврале - 1200. В прошлом году резерв покинули 1650 человек.
Владимир Рубанов 2024-02-20 03:30:01
© Фото: IMAGO Heikki Saukkomaa, Global Look Press

В Финляндии в начале февраля началась волна массовых увольнений из резерва Сил обороны, сообщает издание Helsingin Sanomat. Это случилось после того как министр обороны Антти Хакканен заявил, что усложнит вывод из резерва. Позже министр смягчил свои слова и заявил, что такие меры предпринимать не будут.

В этом году резерв покинули 1435 резервистов, из них в феврале - 1200. В прошлом году резерв покинули 1650 человек. Численность армии Финляндии составляет около 25 тысяч человек, общий мобилизационный резерв - 280 тысяч человек.

Число увольняющихся людей выросло настолько, что не хватает свободных мест для продолжения образования тем, кто обязан проходить государственную службу. На госслужбу переводят всех, кто выводится из резерва, и такие люди должны пройти пятидневную дополнительную служебную подготовку.

Сейчас число уволившихся настолько велико, что тренинги в этом году в основном заполнены. Осталось всего несколько свободных мест.

#армия #военные #Финляндия #министр обороны #резервисты #Антти Хакканен
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