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«Очень рады, что вы пришли»: российские военные пообщались с жителями Авдеевки

Люди смогли выйти из подвалов и пополнить запасы воды, которой в городе очень не хватает.
2024-02-20 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие пообщались с жителями освобожденной Авдеевки, сообщило Минобороны России. С приходом российских войск оставшиеся в городе люди получили возможность налаживать мирную жизнь.

Мирные жители говорят, что после бегства украинских боевиков из города они смогли выйти из подвалов и спокойно пополнить запасы воды, которой в городе очень не хватает.

«Пункт с водой единственный. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады! Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. А по воду как бежали! А позавчера вышли, увидели военных, не понимаем кто это. А тут смотрю - красные ленточки. Думаю - это уже Россия подошла», - рассказала жительница Авдеевки Татьяна.

Оставшиеся в городе гражданские отмечают, что российские подразделения наступали очень быстро, поэтому украинские солдаты не успели взорвать большинство уцелевших зданий и отдельные объекты инфраструктуры остались неповрежденными.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #мирные жители #инфраструктура #Авдеевка #гражданские
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