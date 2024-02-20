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Замминистра обороны РФ Фомин вручил ордена Мужества раненым бойцам СВО

Генерал-полковник встретился с участниками спецоперации в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.
2024-02-20 22:18:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

В преддверии Дня защитника Отечества заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко с участниками специальной операции. Он навестил бойцов в палатах, ознакомился с условиями их размещения и ответил на актуальные вопросы.

Александр Фомин передал военным слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу и пожелал скорейшего выздоровления. Также он вручил ордена Мужества бойцам, которые проявили героизм в ходе спецоперации.

«Вы не дрогнули, вы выстояли, вы победили. За это вам слова глубокой благодарности», - сказал генерал-полковник.

Александр Фомин выразил особые слова благодарности медицинскому персоналу военного госпиталя за тот подвиг, который они каждый день совершают, и вручил им медали «За милосердие и помощь».

После награждения перед военными и медиками с концертной программой выступил творческий коллектив.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#армия #награждение #Александр Фомин #МО РФ #госпиталь #Замминистра обороны
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