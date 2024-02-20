Балицкий: после украинской оккупации мы увидели человеческое отношение к себе

В Запорожскую область возвращаются жители, которые раньше уехали в другие регионы, по мере того как там приводят в порядок дороги и коммуналку, запускают общественный транспорт, рассказал губернатор Евгений Балицкий в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Буквально на прошлой неделе в регионе вышли на маршруты новые автобусы. Это надо видеть глаза людей. За 30 лет анабиоза люди такого не видели. Пускали где-то какой-то автобус - и приезжал президент, открывал, Порошенко или кто-то там, с кадилами ходили, освящали», - рассказал глава региона.

На местные и междугородние маршруты в регионе вышли 65 новых автобусов, а всего Запорожская область получила 350 новых автобусов для межмуниципальных, муниципальных и межрегиональных маршрутов.

«У нас платится уже даже материнский капитал. Мы понимаем, что нас освободили из оккупации. И мы увидели человеческое отношение. Ничего не надо рассказывать, не надо политикам выступать. Просто посмотрите, как живут сегодня люди в одной половине Запорожской области и в другой. Просто посмотрите. Здесь пускают автобусы, строят дороги, какие зарплаты люди получают, какие социальные гарантии, сколько стоит газ, вода, коммуналка, и сколько там. И здесь тебя за ноздри не хватают - давай, иди, защищай интересы короны английской или кого-то там еще. Здесь ты свободный человек, ты на своей земле», - сказал Балицкий.

Поэтому в регион возвращаются люди, которые раньше уехали в Краснодарский край или Крым, сказал глава региона.