Путин призвал обеспечить школы системами экстренной связи с полицией

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не только обновлять фасады зданий школ, но и создавать современную образовательную среду для юных россиян.

«В ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены и полы, хотя и это важно, это базовые вещи. Но повторю, задачи, которые мы решаем, гораздо шире: речь о том, чтобы создавать современное школьное пространство для юных граждан нашей страны», - сказал он во время совещания о ходе реализации программы капитального ремонта школ.

Глава государства также потребовал уделять особое внимание вопросам, связанным с обеспечением безопасности школ, в том числе оснащением их системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения и оповещения.

Также российский лидер призвал кабмин и глав регионов наладить безопасную пропускную систему и создать необходимые условия для работы специалистов, которые отвечают за охрану школьных зданий и территорий.