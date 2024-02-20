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Путин призвал обеспечить школы системами экстренной связи с полицией

Глава государства заявил о необходимости создавать современное образовательное пространство в школах.
Максим Крюков 2024-02-20 21:34:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не только обновлять фасады зданий школ, но и создавать современную образовательную среду для юных россиян.

«В ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены и полы, хотя и это важно, это базовые вещи. Но повторю, задачи, которые мы решаем, гораздо шире: речь о том, чтобы создавать современное школьное пространство для юных граждан нашей страны», - сказал он во время совещания о ходе реализации программы капитального ремонта школ.

Глава государства также потребовал уделять особое внимание вопросам, связанным с обеспечением безопасности школ, в том числе оснащением их системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения и оповещения.

Также российский лидер призвал кабмин и глав регионов наладить безопасную пропускную систему и создать необходимые условия для работы специалистов, которые отвечают за охрану школьных зданий и территорий.

#образование #Владимир Путин #полиция #Школы #капремонт #экстренная связь
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