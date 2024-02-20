Шойгу рассказал о появлении в России «народного военно-промышленного комплекса»

За время проведения специальной операции в России появился «народный ВПК». Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову. По словам главы военного ведомства, вся страна поднялась и работает на победу.

«Появилась такая вещь, которую мы называем "народным ВПК". Народный - потому что, представьте - человек пек хлеб, перестал печь хлеб, на свои деньги начал выпускать FPV-дроны», - сказал министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что некоторые россияне превращают обычные гаражи в «оборонные предприятия». Для нужд спецоперации делают бронежилеты, квадроциклы, беспилотники и многое другое. «Народных» предприятий по стране уже сотни.

Ранее глава военного ведомства заявил, что в прошлом году почти 540 тысяч человек подписали контракт с Министерством обороны РФ. Это позволило создать две резервные армии, шесть дивизий.