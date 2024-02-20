Шойгу: Путин принял решение создать глубоко эшелонированную линию обороны

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что идея создания глубоко эшелонированной линии обороны по всей линии боевого соприкосновения принадлежит президенту Владимиру Путину.

«Президентом было принято решение создать глубоко эшелонированную линию обороны на всем протяжении линии соприкосновения. Это более 2 тысяч километров. Это оборона, которая позволяет и наступать на определенных направлениях, но и выбивать силы противника», - сказал Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

По словам главы российского оборонного ведомства, было проведено несколько оперативных совещаний, где был представлен план, который утвердил Верховный главнокомандующий ВС РФ. Шойгу отметил, что был дан полный карт-бланш по привлечению любых сил.