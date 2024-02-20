В Москве «до бетона» сгорела квартира из-за взрыва аккумуляторов электросамоката

На севере Москвы сгорела квартира из-за вспыхнувших аккумуляторов электросамоката. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло во время подзарядки батарей. От едкого дыма задохнулись два человека, еще один пострадал, 17 жильцов были эвакуированы специалистами МЧС РФ. В чрезвычайном ведомстве отметили, что «все прогорело до бетона».

Погибшими являются мужчина 1941 года рождения и женщина 1943 года рождения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на столичную прокуратуру.

В ГСУ СК России по Москве уточнили, что тело мужчины было обнаружено в квартире, а женщину, которая впоследствии скончалась по дороге в медучреждение, нашли на лестничной площадке между этажами.