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В Москве «до бетона» сгорела квартира из-за взрыва аккумуляторов электросамоката

При пожаре в Москве из-за вспыхнувших батарей электросамоката погибли два человека, сообщили в МЧС России.
Максим Крюков 2024-02-20 18:32:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

На севере Москвы сгорела квартира из-за вспыхнувших аккумуляторов электросамоката. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло во время подзарядки батарей. От едкого дыма задохнулись два человека, еще один пострадал, 17 жильцов были эвакуированы специалистами МЧС РФ. В чрезвычайном ведомстве отметили, что «все прогорело до бетона».

Погибшими являются мужчина 1941 года рождения и женщина 1943 года рождения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на столичную прокуратуру.

В ГСУ СК России по Москве уточнили, что тело мужчины было обнаружено в квартире, а женщину, которая впоследствии скончалась по дороге в медучреждение, нашли на лестничной площадке между этажами.

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