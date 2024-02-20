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«Портрет моего доблестного отца»: жители Рязани почтили память участников СВО

К годовщине начала СВО в Гвардейском сквере была обновлена цифровая экспозиция.
Анна Назайкина 2024-02-20 18:31:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Рязани в Гвардейском сквере сегодня вспоминали героев специальной военной операции - на установленном экране теперь ежедневно показывают фотографии бойцов СВО, участников локальных войн и патриотические фильмы.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Гордость Рязанской земли: 137-й гвардейский парашютно-десантный полк ордена Красной Звезды».

Родственники, близкие и сослуживцы почтили память своих родных и товарищей по службе, к фотомонументам, которые появились вдоль сквера, возложили цветы.

Почтить память павших бойцов пришли, в частности, курсанты РВВДКУ. Как объяснила замруководителя регионального Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова, этот проект - своего рода дань уважения и почтения подвигам бойцов. Торжественный митинг приурочили к годовщине начала специальной военной операции.

«Сегодня демонстрировали портрет моего отца, защитника доблестного, который сражался за нашу Родину. Всю свою жизнь он потратил на то, чтобы защищать Родину, защищать свою семью, своих детей, своих родных. Он больше 20 лет прослужил на военной службе, в прошлом году погиб в зоне СВО», - сказал сын погибшего участника СВО Тимофей Жарков.

По мнению командира парашютно-десантного батальона Антона Кузьмина, появление на экране фотографий военнослужащих-участников СВО имеет большое значение для местных жителей, а также для сохранения памяти о погибших героях.

«Тем, кто их знает - лишний раз вспомнить хорошим словом, тем, кто не знает - дать возможность узнать об этих людях, молодому поколению - обучение патриотизму, что были такие люди», - объяснил он.

Военнослужащие, запечатленные на фото, которых теперь могут видеть все жители Рязани, отдали свою жизнь ради интересов нашего государства, ради воинского долга, подчеркнул Кузьмин.

#военнослужащие #рязань #митинг #герои #павшие воины #СВО
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