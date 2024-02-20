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Полиция Прикамья показала видео погони со стрельбой за пьяным водителем без прав

В салоне авто также находились два пьяных пассажира, которые были ранены в ходе погони.
Анна Назайкина 2024-02-20 17:01:01
© Фото: mvd_59, Telegram © Видео: mvd_59, Telegram

В Пермском крае сотрудникам полиции пришлось использовать огнестрельное оружие в ходе погони, чтобы остановить нарушителя. Соответствующие кадры опубликовало региональное ГУ МВД.

Накануне вечером инспекторы увидели на трассе Болгары - Крылово легковушку без номеров. На требования правоохранителей остановиться водитель не обратил внимания и продолжил ехать, пытаясь уйти от полиции.

Сотрудники полиции включили специальные сигналы и начали преследование, однако нарушитель не только не затормозил, но и стал совершать опасные маневры. Полицейским пришлось несколько раз выстрелить вверх в качестве предупреждения, затем они начали стрелять по покрышкам. Только так водителя удалось задержать.

Им оказался 21-летний молодой человек без водительских прав, который при этом был пьян. В машине с ним находились пассажиры - 18-летняя девушка и судимый мужчина. Они также были под воздействием спиртных напитков.

Пассажиры пострадали в ходе погони. Раненым оперативно оказали первую помощь, к настоящему моменту их госпитализировали.

#стрельба #Пермский край #полиция #погоня #Пьяный водитель #Прикамье
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