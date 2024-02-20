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Сальдо заявил, что к его отравлению причастен человек, которому он доверял

Глава Херсонской области назвал иудой причастного к его отравлению.
Сергей Лебедев 2024-02-20 15:15:01
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

К отравлению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в позапрошлом году причастен человек из его близкого окружения. Об этом заявил сам глава региона. Он отметил, что две недели находился в больнице без сознания.

«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял - за большие деньги он согласился стать иудой», - написал Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что главу Херсонской области отравили рицином. Это произошло 9 августа 2022 года.

В МО РФ отметили, что киевский режим использует токсичные соединения в ходе боевых действий и при осуществлении терактов.

#в стране и мире #отравление #МО РФ #губернатор #рицин #Херсонская область #владимир сальдо
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