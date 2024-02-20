ВС РФ продолжили занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Кроме того, российские войска отразили четыре украинские контратаки в районах Ласточкино и Первомайского. За сутки безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на данном направлении составили до 425 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, четырех боевых бронированных машин и пяти автомобилей.

В российском оборонном ведомстве рассказали и об успехах наших сил ПВО. В районе Белозерки Херсонской области был уничтожен украинский истребитель МиГ-29. За сутки перехвачены семь британских крылатых ракет Storm Shadow, зенитная ракета американского ЗРК Patriot и три снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS. Также средствами ПВО сбиты в течение суток 124 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.