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Всероссийское общество глухих сообщило о задержании своего руководства

В ближайшее время организация планирует провести пресс-конференцию по поводу происходящего.
Елизавета Кондрикова 2024-02-20 13:43:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Руководящие лица Всероссийского общества глухих (ВОГ), в том числе его президент Станислав Иванов, задержаны утром во вторник, 20 февраля, по решению МВД России, сообщили в пресс-службе общества.

«В соответствии с решением Следственного департамента МВД России были задержаны некоторые сотрудники центрального аппарата Всероссийского общества глухих», - говорится в пресс-релизе ВОГ.

Согласно информации на сайте, среди задержанных числятся президент и вице-президент общества, некоторые члены ВОГ, а также бывшее руководство. Представители организации сообщили, что поддерживают связь как с ними, так и с сотрудниками правоохранительных органов.  

Уточняется, что на данный момент общество работает штатно. В ближайшее время будет проведена пресс-конференция, также в службе пообещали оперативно информировать о всей поступающей информации.  

#Задержание #МВД России #руководство #ВОГ #всероссийское общество глухих
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