В районе Приютного Запорожской области штурмовые подразделения группировки войск «Восток» смещают линию боевого соприкосновения на северо-восток. Работу нашей пехоты прикрывает группа огневой поддержки 5-й армии.

Расчет противотанкового ракетного комплекса работает не только по бронированной технике, но также по опорникам, блиндажам и пулеметным гнездам. Чтобы расчет в это время остался в безопасности, его работу прикрывают другие средства огневой поддержки.

Пока расчет противотанкистов сворачивает комплекс, снайпер из группы прикрытия держит на прицеле соседнюю лесополосу, а гранатометчик бьет по опорнику, отвлекая неприятеля. Тем самым давая возможность нашим штурмовым подразделениям незаметно подобраться с другого фланга и выбить противника из блиндажей, траншей и окопов.

Гранатометчик с позывным Гусь рассказал о попытках украинских боевиков стрелять «по-сомалийски» - без упора в плечо. При таком способе ведения огня стрелок скрыт за укрытием, благодаря чему в него сложно попасть в ответ.

«Лезет. Трусливо. Высунутся, так скажем, по-сомалийски. Постреляют в нашу сторону. Ответочку получат и начинают прятаться. У тебя адреналин играет. Я думаю только о том, чтобы мои товарищи не пострадали. Мои братья в первую очередь», - сказал гранатометчик.

На счету у Гуся более 60 успешных выстрелов. При том, что дистанция, с которой приходится работать военнослужащему, всего 500-700 метров от цели. В последние дни работа у него и остальных членов группы огневой поддержки на этом участке стала гораздо интенсивнее. Российская армия поступательно и планомерно выбивает украинских неонацистов из укрепленных районов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.