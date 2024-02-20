Пленный рассказал, что украинским военным выдают клинящие автоматы

Оружие, с которым украинцев бросают на передовую, часто оказывается неисправным, рассказал представителям Министерства обороны РФ пленный военнослужащий ВСУ Александр Виштак.

«Нам выдали все самое хреновое и отослали на позицию. По три рожка патронов, и мы пошли на позицию, там клинили все автоматы, оружие было плохое», - признался он.

Рассказывая о ситуации в своем подразделении, Виштак указал на сложности с комплектованием личным составом, обеспечением оружием и боеприпасами на поле боя. По его словам, во взводах осталось по восемь-девять человек. Эти подразделения расформировали и распределили по другим ротам.

В плен Виштак попал вместе с сослуживцем, когда подразделение отступало. Мужчина отметил, что российские военнослужащие относятся достойно к пленным украинцам. Кроме того, украинец рассказал о бессмысленности участия в боевых действиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.