Ученые исследуют феномен «кровавого льда» в акватории Приморского края

Приморские ученые нашли в акватории Японского моря красный лед. Феномен зафиксировали в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции «Восток» в одноименном заливе, сообщает пресс-служба Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН.

«Анализ проб показал, что в лед вморожены десятки тысяч рачков - представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. Они и окрасили лед в красный цвет благодаря присутствию в их тельцах пигментов - каротиноидов», - говорится в релизе.

По словам ученых, лед по мере своего таяния регулярно окрашивается в коричневый или зеленый цвет, но во всех случаях причиной этому были микроводоросли. В данном случае причина окрашивания льда - зоопланктон. Специалисты просят местных жителей сообщать о подобных случаях.