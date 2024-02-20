МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученые исследуют феномен «кровавого льда» в акватории Приморского края

Причиной феномена послужили десятки тысяч рачков, вмерзших в лед и окрасивших его в красный цвет.
Ян Брацкий 2024-02-20 12:00:01
© Фото: ННЦМБ ДВО РАН

Приморские ученые нашли в акватории Японского моря красный лед. Феномен зафиксировали в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции «Восток» в одноименном заливе, сообщает пресс-служба Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН.

«Анализ проб показал, что в лед вморожены десятки тысяч рачков - представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. Они и окрасили лед в красный цвет благодаря присутствию в их тельцах пигментов - каротиноидов», - говорится в релизе.

По словам ученых, лед по мере своего таяния регулярно окрашивается в коричневый или зеленый цвет, но во всех случаях причиной этому были микроводоросли. В данном случае причина окрашивания льда - зоопланктон. Специалисты просят местных жителей сообщать о подобных случаях.

#Приморский край #Дальний Восток #ученые #Лед #зоопланктон
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 