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Расчеты Д-30 группировки «Запад» уничтожили укрывшуюся в блиндажах пехоту ВСУ

С закрытых огневых позиций артиллеристы накрыли огнем противника.
2024-02-20 11:37:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 разгромили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.

Артиллеристы группировки войск «Запад» бьют противника независимо от погоды и в любое время дня и ночи. На одном из участков разведчики обнаружили замаскированные укрепления с засевшими в них боевиками и передали координаты на пункт управления артиллерией.

Расчеты Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих блиндажах. Огонь корректировался с помощью беспилотников. В оборонном ведомстве заявили, что задачи артиллеристам поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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