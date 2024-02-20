Летевший в Шанхай Airbus экстренно сел в Гонконге из-за загоревшегося пауэрбанка

В Китае пассажирский Airbus, летевший в Шанхай, был вынужден совершить экстренную посадку из-за вспыхнувшего на борту пауэрбанка, пишет HK01.

Как сообщает Life, воздушное судно из-за происшествия пришлось посадить в Гонконге. В соцсетях распространилось видео от пассажира, который снял обстановку в самолете после приземления.

По информации китайского издания, во время полета один из пассажиров решил поставить на зарядку свой планшет. После этого устройство загорелось, салон наполнился дымом.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. Впоследствии самолет прибыл в аэропорт назначения, но на более чем три часа позже.