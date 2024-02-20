Пленный боец ВСУ рассказал о краже еды у жителей из-за плохого снабжения армии

Взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Веремчук рассказал о плохом снабжении украинской армии. Видео беседы с пленным распространило Минобороны России.

«Нас привезли в Часов Яр, поселили в подвалах, дали автоматы по четыре рожка патронов. Есть нам мало что привозили - мы искали по домам чем можно поживиться. В один из дней нас забрали из подвалов и отвезли на позиции. Мы сидели пару дней на позиции и наблюдали. За чем именно наблюдали - не знаем», - признался украинец.

Когда российские войска приступили к штурму позиций, украинцы убежали в укрытия. По ним открыла огонь артиллерия. Поняв, что русские зашли на позиции, бойцы ВСУ стали сдаваться в плен. Когда все затихло, отряд Веремчука побежал в тыл. В лесу украинцы наткнулись на русских, где сложили оружие и сдались в плен.

Веремчук призвал соотечественников не идти воевать, не брать повесток и избегать представителей военкоматов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.