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Пленный боец ВСУ рассказал о краже еды у жителей из-за плохого снабжения армии

Василий Веремчук призвал соотечественников не брать повесток и избегать представителей военкоматов.
2024-02-20 10:50:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Веремчук рассказал о плохом снабжении украинской армии. Видео беседы с пленным распространило Минобороны России.

«Нас привезли в Часов Яр, поселили в подвалах, дали автоматы по четыре рожка патронов. Есть нам мало что привозили - мы искали по домам чем можно поживиться. В один из дней нас забрали из подвалов и отвезли на позиции. Мы сидели пару дней на позиции и наблюдали. За чем именно наблюдали - не знаем», - признался украинец.

Когда российские войска приступили к штурму позиций, украинцы убежали в укрытия. По ним открыла огонь артиллерия. Поняв, что русские зашли на позиции, бойцы ВСУ стали сдаваться в плен. Когда все затихло, отряд Веремчука побежал в тыл. В лесу украинцы наткнулись на русских, где сложили оружие и сдались в плен.

Веремчук призвал соотечественников не идти воевать, не брать повесток и избегать представителей военкоматов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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