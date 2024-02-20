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ФСБ задержала в Екатеринбурге гражданку РФ и США, сотрудничавшую с Киевом

Задержанная инициативно собирала деньги для передачи их на нужды украинских боевиков.
Ян Брацкий 2024-02-20 10:14:01
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство России и США. Ее подозревают в государственной измене в виде сбора денег для нужд украинских националистов.

По данным следствия, 33-летняя задержанная на протяжении двух лет по собственной инициативе собирала и передавала деньги представителям одной из украинских организаций. Впоследствии эти средства шли на приобретение экипировки, боеприпасов и средств поражения для ВСУ. Кроме того, подозреваемая неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку киевского режима.

В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, обвиняемая помещена под стражу, сообщили в ЦОС ФСБ России. Расследование продолжается.

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