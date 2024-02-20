«Идти и не оглядываться»: как Рамзес из Кабардино-Балкарии спас товарищей в бою

«FPV-дрон хотел меня задвухсотить, вот сюда осколок прилетел. Получается, основной осколок он выдержал», - показывает пробитый шлем военнослужащий.

Его зовут Рамзес - имя как у египетского фараона, хотя родился в Кабардино-Балкарии. Несколько дней назад он смог увернуться от вражеского дрона-камикадзе. Беспилотник взорвался за спиной, осколки попали в руку и в затылок, пробили шлем.

Есть кадры того боя, снятые с нашего беспилотника-разведчика. Штурмовая группа под командованием Рамзеса получила задачу занять два украинских опорника под селом Победа. Наших было меньше, но они победили, смогли продвинуться на 1 200 метров, заняли важнейший рубеж.

«Почти 1,5 часа шел бой. Мы их выбили, двоих мы задвухсотили, а раненые откатились, бросили своих двухсотых. Мы зашли в блиндаж, заняли - и задача была выполнена», - рассказывает он.

После полученного в том бою ранения правая рука еще работает неважно. Поэтому пока Рамзес натаскивает новое пополнение.

«Вот так целиться на него не надо. Двумя глазами смотришь, передвигаешься, идешь к своей цели. А сзади идущий - он у тебя контролирует небо, справа, сверху», - рассказывает он.

Это сейчас на тренировке он идет позади группы. В бою Рамзес привык быть первым, вести за собой.

«Вот тебе и мотивация. Зная, что за тобой личный состав, надо идти вперед и не оглядываться. Если чуть-чуть дашь слабину - твои товарищи чувствуют это. В бою никого не обманешь, любую фальшь личный состав чувствует», - говорит Рамзес.

На специальной военной операции Рамзес с первого дня. Начинал младшим сержантом, теперь он - младший лейтенант, замкомандира роты мотострелкового подразделения под Донецком. Когда сражался на другом направлении, совершил настоящий подвиг - за один день его взвод уничтожил четыре единицы вражеской техники. А когда Рамзес узнал, что неподалеку другая группа может попасть в окружение - самостоятельно принял решение прийти им на помощь.

«Там, оказывается, наши товарищи, разведчики, снайпера попали в засаду, их хотели в окружение взять. Я говорю: мужики, что случилось, чем помочь? Они говорят: все, боеприпасы заканчиваются. Там раненые, кто гранату уже для себя оставил - ситуация была критическая», - рассказывает он.

Взяв в руки пулемет, Рамзес спас своих товарищей. Прикрывая их, сам получил пулю в голову, от тяжелого ранения отходил 8 месяцев.

«Уничтожил до 10 наемников лично. Остальные были рассеяны, позволил отойти подразделению. 24 человека, из них 3 офицера - спас им жизни. Они сказали: вот этому парню, Рамзесу, мы все подпишемся, чтобы ему дали Героя России», - говорит боец с позывным «Просо».

У Рамзеса уже есть боевые награды - медаль Суворова и орден Мужества, который он получил за тот самый недавний бой под селом Победа, когда осколки пробили его шлем. Но родным об этом лучше не рассказывать.

Жену и троих сыновей он не видел уже долго. Переживает, что без него среднему сынишке все не могут выбрать футбольные бутсы, что без папы мальчишки хулиганят. В его семье все мужчины воевали - прадед, дед и дядя. Два брата Рамзеса сейчас тоже на СВО. И кем бы ни стали его сыновья - отец точно будет для них примером настоящего мужчины.

«Посмотрим, какую они профессию выберут. Какую бы ни выбрали - я их поддержу, потому что все ради детей. Только ради детей мы этим всем сейчас и занимаемся, чтобы у них было мирное небо над головой», - говорит он.

Все ради детей, ради страны, добавляет Рамзес.