Mash: Марк Варшавер госпитализирован из-за проблем с дыханием

Директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали в Москве, сообщил паблик Mash. По его данным, заслуженный деятель искусств России находятся в состоянии средней тяжести, у него диагностирована двусторонняя пневмония.

Сообщается, что за несколько дней до госпитализации Марк Варшавер чувствовал слабость, его мучили кашель и одышка. Марк Борисович пытался лечиться дома, однако его состояние ухудшалось.

Закончилось все вызовом скорой помощи на дом и срочной госпитализацией с последующим обследованием. Сейчас состояние директора «Ленкома» стабильное, он находится под постоянным врачебным присмотром.