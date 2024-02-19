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Mash: Марк Варшавер госпитализирован из-за проблем с дыханием

Врачи диагностировали у директора «Ленкома» Марка Варшавера двустороннюю пневмонию и бронхит.
Ян Брацкий 2024-02-19 08:13:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали в Москве, сообщил паблик Mash. По его данным, заслуженный деятель искусств России находятся в состоянии средней тяжести, у него диагностирована двусторонняя пневмония.

Сообщается, что за несколько дней до госпитализации Марк Варшавер чувствовал слабость, его мучили кашель и одышка. Марк Борисович пытался лечиться дома, однако его состояние ухудшалось.

Закончилось все вызовом скорой помощи на дом и срочной госпитализацией с последующим обследованием. Сейчас состояние директора «Ленкома» стабильное, он находится под постоянным врачебным присмотром.

#в стране и мире #госпитализация #Марк Варшавер #Ленком
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