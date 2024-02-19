Беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства перехвачен в ДНР

Беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства перехвачен в Донецкой Народной Республике. Дрон должен был нанести удар по одному из объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя со стороны Таганрогского залива.

Боевой беспилотник перехватили сотрудники регионального УФСБ России совместно с коллегами из Росгвардии и военной комендатуры.

Беспилотник удалось посадить, после чего саперы обезвредили его боевую часть, в которой содержалось семь килограммов взрывчатки. Сейчас с дроном работают эксперты.