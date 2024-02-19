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Беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства перехвачен в ДНР

Дрон должен был атаковать гражданский объект в Мариуполе, но был вовремя перехвачен и посажен.
Ян Брацкий 2024-02-19 07:19:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства перехвачен в Донецкой Народной Республике. Дрон должен был нанести удар по одному из объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя со стороны Таганрогского залива.

Боевой беспилотник перехватили сотрудники регионального УФСБ России совместно с коллегами из Росгвардии и военной комендатуры.

Беспилотник удалось посадить, после чего саперы обезвредили его боевую часть, в которой содержалось семь килограммов взрывчатки. Сейчас с дроном работают эксперты.

#ФСБ #дрон #мариуполь #Беспилотник-камикадзе #Banshee Jet-80
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