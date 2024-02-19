Мины, дроны и саперы: съемочная группа «Звезды» побывала в Авдеевке

Наша съемочная группа оказалась в Авдеевке одной из первых. Едем на бронированной машине по единственной относительно безопасной дороге, уже очищенной от мин. Нас встречают российские флаги, поднятые над постройками.

«Самые интенсивные бои были в этом районе. Можно заметить по дорожному полотну - от него практически ничего не осталось. Здесь можно заметить - насыпь противотанковая была», - рассказывает боец с позывным «Воронеж».

Наши сопровождающие максимально напряжены. Поездку по городу, откуда врага выбили всего сутки назад, никак не назовешь спокойной прогулкой. Внезапно радар-детектор показывает, что над нами летает FPV-дрон противника, поэтому стараемся спрятаться под естественное укрытие - под мост.

С этого момента детектор, обнаруживающий дроны, пищит беспрерывно. Но наши посты радиоэлектронной борьбы в городе уже развернуты. На первой же улице нас встречает черный кот - но саперы не верят в приметы.

Инженерные подразделения осматривают каждый холм на обочине. Находиться здесь по-прежнему еще очень опасно. Работать с миноискателем здесь бесполезно: слишком много металла. Поэтому в помощь саперам только щуп и острый глаз. Отступая, противник оставил много «сюрпризов».

«Мины советского производства, присутствует натовское вооружение, очень много. Плотное минирование, смешанные типы минных заграждений, есть ловушки. Ухищряется противник - поэтому работаем аккуратно, не спеша», - рассказывает командир инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» с позывным «Усман».

На соседней улице саперы нашли радиоуправляемый фугас, заложенный под мостом.

«Обнаружили осмотром внешним. После того как увидели подпорки, подлезли вниз, увидели противотанковые мины и заряд сверху», - говорит военнослужащий инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» с позывным «Аксай».

Подорвать мост противник не успел. Принято решение уничтожить взрывное устройство прямо на месте. Пока наши саперы заняты на основных дорогах и административных объектах. Сплошное разминирование Авдеевки еще впереди.

«Всего за сегодняшние сутки проведена проверка более 27 км дорог. Уничтожено более 200 взрывоопасных предметов. Основная задача инженерных подразделений, групп разминирования в Авдеевке - это максимально обезвредить и вынести боеприпасы, чтобы не повредить инфраструктуру», - говорит начальник инженерных войск группировки «Центр» с позывным «Фрунзе».

Вся операция по освобождению Авдеевки, осуществленная группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева, наверняка войдет в учебники. Авдеевка на протяжении 10 лет была самым мощным оборонительным узлом противника, настоящей цитаделью с подземными коммуникациями. Российская армия взяла город в «клещи» сразу с трех сторон. Киевский режим бросил на оборону города свои элитные части, но они оказались практически заперты в «котлах». Отступление противника превратилось в бегство.

На кадрах с наших дронов-разведчиков - беспорядочное бегство боевиков из их якобы неприступной крепости - причем за сутки до приказа нового главкома ВСУ Сырского об оставлении города.

Сожженая натовская техника на улицах Авдеевки и российские флаги над вражескими «опорниками» говорят сами за себя. Уже покидая город, мы встретили на улице наших штурмовиков, они здесь третий день. Бойцы только вышли из боя, но уже делают все возможное, чтобы помочь мирным жителям. Так поступают настоящие победители.