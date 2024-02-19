«Ураганы» уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении зоны СВО расчет РСЗО «Ураган» «Южной» группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ. Сначала артиллеристы получили координаты цели, далее расчет РЗСО «Ураган» выдвинулся в район боевого применения, занял огневую позицию и выполнил наведение на цель. Залповый огонь уничтожил опорный пункт ВСУ. Видео боевой работы публикует Минобороны России.

Расчеты «Ураганов» поражают также легкобронированную технику, личный состав, базы хранения боеприпасов и опорные пункты противника как на переднем крае, так и в тылу.

«Мы должны выехать оперативно и отработать цель, потому что от этого зависят жизни наших товарищей. Мы выполняем боевую работу в основном на колонны, склады с боеприпасами, установки HIMARS, радиолокационные станции. Уничтожаем склады и колонны подвоза, которые подвозят им боеприпасы и горюче-смазочные материалы, чтобы не было снабжения у них», - рассказал командир боевой машины «Ураган» с позывным Мороз.

По его словам, «Ураганы» наносят большой урон технике - «от нее ничего не остается», она становится нерабочей и небоевой.

«Ураган» - оружие для поражения площадных целей, он способен накрыть залпом сразу почти 45 гектаров, однако бойцы за время СВО научились бить точечно.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.