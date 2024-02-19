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Латвия продала России виски на рекордную сумму

Из общего объема импорта в Россию виски 73% приходится на долю прибалтийской республики.
Ирина Егорова 2024-02-19 04:45:01
© Фото: Simon Katzer imageBROKER.com Globallookpress

Латвия стала лидером среди остальных поставщиков виски в Россию. По итогам прошлого года, прибалтийская республика продала в РФ виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов. Таким образом, Латвия экспортировала 73% всего объема в денежном выражении.

Второй по объему экспорта стала еще одна прибалтийская республика - Литва - она отгрузила России виски в шесть раз меньше - всего на 39 миллионов долларов. На третьем месте - Великобритания, она поставила алкоголь на 14,8 миллиона долларов. Далее следуют Франция и Армения, которые продали России напитка на  7 миллионов долларов каждая, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику крупнейших поставщиков напитка.

Кроме виски, Латвия поставляет в Россию и вино, она продала его на 73 млн евро, опередив основного поставщика вин для России - Италию. Также Латвия экспортирует в Россию уксус.

#Россия #Алкоголь #Латвия #экспорт #виски
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