МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы БПЛА скорректировали огонь по лодкам ВСУ на правом берегу Днепра

Только на этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ каждый день корректируют и наводят артиллерию и барражирующие боеприпасы.
2024-02-19 06:22:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск активно применяют разведывательные беспилотники, чтобы уничтожать плавсредства украинских боевиков на правобережье Днепра в Херсонской области. Видео их работы публикует Минобороны России.

Разведывательный беспилотник Zala преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки и обнаружил лодки ВСУ с личным составом.

Оператор БПЛА засек их координаты и передал на пункт управления артиллерией. После этого по координатам отработал расчет гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б». Уничтожение лодок подтвердили данные объективного контроля с разведывательного беспилотника.

«Наблюдение ведется и в день, и в ночь. Есть и дневные "птицы", и тепловизоры. В основном у них все движения происходят ночью. Днем они просто сидят», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Сапсан».

Только на этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ каждый день корректируют и наводят артиллерию и барражирующие боеприпасы, уничтожая десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #разведка #артиллерия #бпла #дроны #Днепр #Херсонская область #Корректировка огня #правый берег
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 