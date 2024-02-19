Операторы БПЛА скорректировали огонь по лодкам ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск активно применяют разведывательные беспилотники, чтобы уничтожать плавсредства украинских боевиков на правобережье Днепра в Херсонской области. Видео их работы публикует Минобороны России.

Разведывательный беспилотник Zala преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки и обнаружил лодки ВСУ с личным составом.

Оператор БПЛА засек их координаты и передал на пункт управления артиллерией. После этого по координатам отработал расчет гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б». Уничтожение лодок подтвердили данные объективного контроля с разведывательного беспилотника.

«Наблюдение ведется и в день, и в ночь. Есть и дневные "птицы", и тепловизоры. В основном у них все движения происходят ночью. Днем они просто сидят», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Сапсан».

Только на этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ каждый день корректируют и наводят артиллерию и барражирующие боеприпасы, уничтожая десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.