Партия новых дронов с особыми возможностями поступит бойцам в зону СВО

За последние два года сделан прорыв в создании отечественных дронов - выросли объемы производства, кардинально улучшились характеристики: беспилотники стали прочнее, маневренее, дешевле.

Съемочная группа «Звезды» побывала на одном из производств дронов, где журналистам рассказали о технологии производства БПЛА. Новую партию передадут военным в самое ближайшее время. Кстати, опытные образцы ранее испытывали на Запорожском направлении, что помогло их после усовершенствовать.

Бочка, воронка, пикирование и другие фигуры высшего пилотажа - оператор FPV-дрона Ярослав испытывает коптер на пределе возможностей.

«Скорость 150 км/ч, можем переворачиваться на 360 градусов, менять направление. Набирать высоту, снижать скорость», - рассказывает он.

На следующей неделе партия из 400 дронов будет передана военнослужащим Восточного военного округа для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Каркас будущих дронов вырезают из стеклотекстолита и многослойного карбона. Чертежи деталей заложены программой. Минимум сложных элементов - максимум пользы. Инженеры пытались создать оптимальную, ремонтопригодную, не сложную в сборке конструкцию. Современные композитные материалы позволили создать легкий, но прочный корпус, благодаря которому он может оставаться в строю даже после нескольких падений. Также может нести полезную нагрузку массой вдвое больше своего веса.

Около года назад производство начали с изготовления хвостовиков - приспособлений для сброса боеприпасов. И решили перейти к производству самих беспилотников. Инженеры по роботехнике, программисты, связисты - многие еще будучи студентами работали почти круглосуточно, чтобы создать уникальный продукт. Все - от рамы до системы управления и ретрансляции - разработано самостоятельно. Опытные образцы испытывали военнослужащие на Запорожском направлении. Обратная связь помогла улучшить характеристики. Теперь летательные аппараты с особыми возможностями готовы к боевым вылетам.

Перед отправкой каждую модель тестируют в специальной программе. В ней же военнослужащие нарабатывают навыки управления дроном. Для выработки моторики необходимо минимум 10 часов виртуальных полетов.

В разработке молодых инженеров из Хабаровска - управляемые боеприпасы и более мощные аппараты. В ближайшее время специалисты планируют приступить к сборке коптера «Изюбрь». Он сможет нести до 10 килограммов полезной нагрузки. Опытный образец крылатого беспилотника «Заря» тоже готов. Дальность полета - 800 км. По задумке авторов беспилотник может выполнять функцию ретранслятора. Конструкция также предусматривает установку тепловизора или систем видеонаблюдения для воздушной разведки, что дает возможность использовать его в гражданских целях, например, вести мониторинг лесных пожаров или поиск пропавших в безлюдной местности.