Путин передал Росимуществу Ульяновский станкостроительный завод

Ульяновский станкостроительный завод временно передан под управление Росимущества. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Предприятие пополнило список активов, подпавших под временное управление на фоне санкций. Росимуществу переданы 100% долей завода, выпускающего широкий ассортимент токарных и фрезерных станков.

ООО «Ульяновский станкостроительный завод» принадлежит дочерней структуре японско-немецкого холдинга DMG Mori - Seiki Gildemeister Beteiligungen. Это один из крупнейших производителей программируемых станков в ФРГ.

На предприятия объединения в 2022 году приходилось 10% мирового производства станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Японско-немецкий консорциум объявил о полной приостановке бизнеса в России после начала СВО на Украине в марте 2022 года.