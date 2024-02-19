МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин передал Росимуществу Ульяновский станкостроительный завод

Предприятие принадлежит дочерней структуре японско-немецкого холдинга DMG Mori - Seiki Gildemeister Beteiligungen.
Владимир Рубанов 2024-02-19 23:30:01
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Ульяновский станкостроительный завод временно передан под управление Росимущества. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Предприятие пополнило список активов, подпавших под временное управление на фоне санкций. Росимуществу переданы 100% долей завода, выпускающего широкий ассортимент токарных и фрезерных станков.

ООО «Ульяновский станкостроительный завод» принадлежит дочерней структуре японско-немецкого холдинга DMG Mori - Seiki Gildemeister Beteiligungen. Это один из крупнейших производителей программируемых станков в ФРГ.

На предприятия объединения в 2022 году приходилось 10% мирового производства станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Японско-немецкий консорциум объявил о полной приостановке бизнеса в России после начала СВО на Украине в марте 2022 года.

#Ульяновск #санкции #Владимир Путин #росимущество #временное управление #Ульяновский станкостроительный завод #DMG Mori - Seiki Gildemeister Beteiligungen
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 