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В Кронштадте открыли фотовыставку «Жена Героя»

Ее участницами стали жены, невесты, матери и сестры участников специальной военной операции.
Сергей Лебедев 2024-02-19 21:27:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кронштадте открылась фотовыставка «Жена героя», участницами которой стали жены, невесты, матери и сестры участников специальной военной операции. На снимках они изображены в кителях своих родственников. Рядом прикреплены письма из дома.

Представлены около 30 портретов. Позже все работы сфотографируют и отправят бойцам на передовую. На открытие выставки пришли сами участницы, многие с детьми.

«Когда муж был на СВО, я посчитала, что это будет хорошая поддержка для него, когда он увидит это письмо, прочитает, поймет, что его здесь ждали, ждут всегда, поддерживают», - говорит участница выставки Мария Шанина.

Идея проекта зародилась в Самаре. Ее поддержали в Калининграде, Казани, Тольятти, Рязани, Перми и Челябинске. Заявки от участниц продолжают поступать и сейчас.

#фото #Выставка #Кронштадт #снимки #СВО #«Жена Героя»
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