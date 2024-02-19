В Кронштадте открыли фотовыставку «Жена Героя»

В Кронштадте открылась фотовыставка «Жена героя», участницами которой стали жены, невесты, матери и сестры участников специальной военной операции. На снимках они изображены в кителях своих родственников. Рядом прикреплены письма из дома.

Представлены около 30 портретов. Позже все работы сфотографируют и отправят бойцам на передовую. На открытие выставки пришли сами участницы, многие с детьми.

«Когда муж был на СВО, я посчитала, что это будет хорошая поддержка для него, когда он увидит это письмо, прочитает, поймет, что его здесь ждали, ждут всегда, поддерживают», - говорит участница выставки Мария Шанина.

Идея проекта зародилась в Самаре. Ее поддержали в Калининграде, Казани, Тольятти, Рязани, Перми и Челябинске. Заявки от участниц продолжают поступать и сейчас.