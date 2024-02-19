Симбиоз цифрового и классического спорта: в Казани готовятся к «Играм Будущего»

Вместо клюшек - в руках джойстики, а вместо реальной ледовой арены - виртуальная. Но это пока. Даже в этой части соревнований все игроки одеты по форме. Разве что можно не надевать шлем и краги, иначе на кнопки нажимать не получится. Вот он - фиджитал-хоккей - одна из дисциплин первого в мире мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

Дальше - самое интересное - короткая разминка и борьба продолжается. Пора выходить на реальный лед. В этом главный смысл фиджитал-игр - симбиоз цифрового и классического спорта.

В так называемой физической части фиджитал-хоккея спортсмены играют три периода по семь минут «три на три». Забитые в компьютерной игре голы переносятся на лед. В случае ничьей победитель определяется в серии буллитов.

На трибунах свободных мест нет - такой игры болельщики ранее не видели. Ажиотаж колоссальный, билеты на стартовые матчи были раскуплены буквально за 5 минут. Никита Шаталин приехал из Эстонии специально ради «Игр Будущего». Сам футболист, но и в хоккей играет тоже. Говорит, что в спорте границ быть не должно.

«Люди, которые умеют играть в приставку и выходить на лед, - им один кайф находить соперников таких же и показывать свои умения. Это очень классно», - сказал болельщик из Эстонии Никита Шаталин.

В этом состязании победила команда из России со счетом 10:6. Соперники - из Астаны. Спортсмены уже поняли свои слабые стороны - будут больше тренироваться в виртуальных матчах. К следующей игре настрой решительный - победить.

«Digital у нас хромал, из-за этого счет такой. Все играли раньше в хоккей как играли. А тут PlayStation еще - просто вау, супер», - поделился участник «Игр Будущего» из Казахстана Абил Чингизхан.

Команда из России результатом гордится. Все спортсмены - профи. Фиджитал-хоккей - это не так просто, ведь играть в приставку - это одно, а другое дело - стоять на коньках и в полной экипировке играть на льду.

«Особенности есть небольшие: на digital мы выходим играть по одному, то есть у каждого есть какой-то стиль игры. А на ледовую часть мы выходим как профессионалы, то есть мы уже поигравшие. Мы выходим только на победу и получать удовольствие от хоккея - мы за этим здесь», - отметил участник «Игр Будущего» из России Павел Подлубошнов.

Это и есть «Игры Будущего» - грань между классическим спортом и киберреальностью стирается. Турнир уникальный, его не зря сравнивают с Олимпиадой. Огромное количество участников - почти две тысячи.

«Наши соревнования - это не просто соревнования. Это новый тип спортивного продукта. Мы постоянно про это говорим и будем на этом настаивать. Он имеет определенные признаки: инновационность, спорт, шоу, плюс есть принцип фиджитал - соединение киберспорта и физического спорта. Шесть из 21 дисциплины будут как раз фиджитал. Остальные будут с элементами фиджитал», - заявил директор турнира «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Широта географии поражает - на «Игры» приехали участники из стран Ближнего Востока, Южной Африки, Китая, Мексики и даже США. В аэропорту Казани - настоящий праздник, здесь гостей встречают одинаково тепло.

«Когда я рассказал о поездке друзьям, они сказали, что я сумасшедший. Но для меня это что-то новое. Я уверен, что здесь безопасно. Мне очень нравится Россия, здесь очень холодно, но я из Чикаго, я знаю, как это», - поделился болельщик из США Малькольм Гриффен.

В фиджитал-футбол и баскетбол будут играть на площадке Экспоцентра, который как будто замер в ожидании, но это пока.

Павильон № 2 - доступ журналистам пока еще закрыт, там завершают последние приготовления, монтируют игровые площадки для фитжидал-футбола, баскетбола и других состязаний. Здесь состоится торжественная церемония открытия «Игр Будущего». Организаторы до сих пор сохраняют интригу, как она пройдет, но обещают: будет ярко, масштабно и грандиозно.

Всего будет 21 дисциплина, а игры поделят на так называемые «вызовы» - спорт, скорость, стратегия, технологии и тактика. А пока между играми участники соревнований изучают столицу Татарстана, пробуют местную кухню, знакомятся с главными достопримечательностями Казани.

«Я знаю, что эту крепость построил Иван Грозный. Ленин тут учился. Русская революция фактически началась здесь. Это исторический город», - сказал болельщик из Мексики Куатемок Балькарсель Переда.

Праздник продлится две недели и официально стартует уже послезавтра. Общий призовой фонд, за который поборются команды, - 10 миллионов долларов. А еще трофей - из космоса.