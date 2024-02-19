Бразилия отозвала своего посла в Израиле из-за дипломатического конфликта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для переговоров из-за разгорающегося дипломатического конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в МИД латиноамериканского государства.

Напомним, в ходе 37-го саммита Африканского союза в Эфиопии бразильский лидер назвал действия ЦАХАЛ в отношении ХАМАС и жителей сектора Газа геноцидом палестинского народа и заявил, что подобное существовало, «когда Гитлер решил убить евреев».

После этого министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата.

«От моего имени и от имени всех израильских граждан скажите президенту Луле, что он является персоной нон грата в Израиле, пока не откажется от своих заявлений», - сказал глава МИД Израиля бразильскому послу Федерико Майеру, стоя у мемориала Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

Специальный советник бразильского президента по международным делам Селсу Аморима заявил, что Лула да Силва не намерен извиняться перед Израилем за критику военной операции в секторе Газа и ее сравнение с Холокостом. Он также отметил, что Израиль поставил себя в положение, в котором растет его изоляция.