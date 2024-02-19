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Минюст России расширил перечень нежелательных организаций

В список внесли «Федерацию анархического черного креста»*.
Сергей Лебедев 2024-02-19 20:08:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Министерство юстиции РФ расширило перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В список добавили американскую НКО Anarchist Black Cross Federation (ABCF, «Федерация анархического черного креста»)*.

Отмечается, что ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности организации нежелательной. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.

Известно, что Anarchist Black Cross Federation* была создана в 1995 году в США. Организация занимается поддержкой заключенных.

* Иностранная неправительственная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

#Россия #РФ #Генпрокуратура РФ #Генеральная прокуратура #Минюст #нежелательная организация
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