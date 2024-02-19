Минюст России расширил перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ расширило перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В список добавили американскую НКО Anarchist Black Cross Federation (ABCF, «Федерация анархического черного креста»)*.

Отмечается, что ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности организации нежелательной. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.

Известно, что Anarchist Black Cross Federation* была создана в 1995 году в США. Организация занимается поддержкой заключенных.

* Иностранная неправительственная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.