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Кондитерская фабрика Порошенко в Липецке перешла в собственность РФ

Напомним, что в 2015 году суд принял решение взыскать с фабрики 180 миллионов рублей налоговой задолженности.
Анна Назайкина 2024-02-19 18:49:01
© Фото: Юрий Сорокин, РИА Новости

Суд вынес решение по производству Roshen в Липецке, которое принадлежало бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко - фабрика стала собственностью РФ, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Липецкой области, пишет Life.

Кроме того, было добавлено, что по решению суда на территории РФ запрещается деятельность экс-президента Украины, а также его сына Алексея, который также являлся одним из основных владельцев предприятия.

В 2015 году суд принял решение взыскать с кондитерской фабрики 180 миллионов рублей, речь шла о налоговой задолженности.

Впоследствии имущество фабрики арестовали. В начале 2017 года концерн объявил о закрытии производства в Липецке.

#в стране и мире #Петр Порошенко #Roshen #суд #фабрика #Липецк
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