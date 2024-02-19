Кондитерская фабрика Порошенко в Липецке перешла в собственность РФ

Суд вынес решение по производству Roshen в Липецке, которое принадлежало бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко - фабрика стала собственностью РФ, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Липецкой области, пишет Life.

Кроме того, было добавлено, что по решению суда на территории РФ запрещается деятельность экс-президента Украины, а также его сына Алексея, который также являлся одним из основных владельцев предприятия.

В 2015 году суд принял решение взыскать с кондитерской фабрики 180 миллионов рублей, речь шла о налоговой задолженности.

Впоследствии имущество фабрики арестовали. В начале 2017 года концерн объявил о закрытии производства в Липецке.