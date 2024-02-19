На границе с Эстонией у женщины в чемодане нашли 200 пластиковых эмбрионов

В Ленобласти таможенники нашли у жительницы Эстонии 200 моделей эмбриона человека, пишет Life. Фото было опубликовано в Telegram-канале ФТС.

Как сообщается, необычная находка была обнаружена на пограничном переходе Ивангород. Женщина без гражданства пыталась пронести их в своем чемодане.

Партию из 200 пластиковых эмбрионов с надписью «Не игрушка!», сделанных в Эстрингене в Германии, признали коммерческой, то есть перевозившая должна была их задекларировать.

По словам женщины, провезти модели эмбрионов в Россию ее попросили третьи лица, было заведено дело об административном правонарушении.