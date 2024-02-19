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Пожарные локализовали возгорание в 6-этажном доме на севере Москвы

В МЧС России сообщили, что на месте происшествия работают 57 специалистов и 15 единиц техники.
Максим Крюков 2024-02-19 16:16:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание в шестиэтажном расселенном доме на севере Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Отмечается, что в здании горит мусор. В настоящее время на месте ЧП работают 57 специалистов и 15 единиц техники.

Местные жители в социальных сетях пишут, что здание раньше использовалось в качестве общежития университета и сейчас не эксплуатируется.

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