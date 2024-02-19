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ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Кроме того, российские войска полностью освободили Авдеевский коксохимический завод.
2024-02-19 15:22:01
© Фото: nm_dnr, Telegram

На Авдеевском направлении подразделения российской группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Также оборонное ведомство сообщило об отражении за сутки девяти украинских атак в районах Ласточкино и Первомайского. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на данном направлении составили до 565 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух бронированных машин, 23 автомобилей, двух американских буксируемых гаубиц М777 и советской гаубицы Д-30.

Кроме того, российские военные уничтожили французский ЗРК SAMP/T. Силы ПВО сбили 96 украинских беспилотников и два снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Авдеевское направление
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