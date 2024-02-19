Активисты «Стопхама» получили по 6 лет за драку со спецназом «Гром»

Сегодня Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы троих активистов ликвидированного движения «Стопхам» за драку с бойцами спецподразделения «Гром». Кирилл Бунин, Алексей Горбачевский и Кирилл Котов будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Напомним, конфликт между активистами и полицейским спецназом, находящимся на задании, произошел в июне 2022 года. Тогда же было и заведено уголовное дело.

По версии обвинения, трое мужчин подошли к служебному автомобилю, били по его кузову и нецензурно выражались. Позже они устроили драку с силовиками.

Активистов признали виновными в хулиганстве, совершении преступления группой лиц и применении насилия в отношении представителя власти.