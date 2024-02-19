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Генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова разыскивает МВД

В базе розыска министерства не уточняется, по какой статье разыскивается Щербаков.
Елизавета Кондрикова 2024-02-19 14:13:01
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

МВД объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова по уголовной статье. Об этом стало известно из карточки в базе розыска ведомства.

В министерстве не уточнили, по какой именно статье разыскивают Щербакова.

По данным ТАСС, киностудия продолжает свою работу в штатном режиме, сам гендиректор же находится в отпуске. Никакой конкретной информации в пресс-службе по этому вопросу не предоставили.

В настоящее время функции гендиректора выполняет ВРИО Алексей Тратников. Щербаков же занимает эту должность с осени 2020 года.

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