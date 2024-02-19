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«Лунная ночь» Айвазовского ушла с молотка за 92 миллиона рублей

Ядро предложенных к продаже лотов составили работы художников с мировым именем, которые появляются на рынке крайне редко или впервые, а потому считаются наиболее ликвидными.
Ирина Егорова 2024-02-19 01:52:01
© Фото: Daniel Naupold dpa Globallookpress

Написанная в 1878 году картина русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь» ушла с молотка за 92 млн рублей. Хотя эксперты изначально оценивали стоимость картины в 100 млн рублей. Торги прошли сегодня в Московском аукционном доме.

До процедуры торгов был проведен научно-исследовательский комплекс работ, который подтверждает авторство Айвазовского, подпись, дату и подлинность пейзажа.

Ценители искусства также приобрели картину Ильи Репина «Патриарх Филарет» стоимостью в 29,5 миллионов рублей, «Гималаи» Николая Рериха была выставлена за 12 миллионов рублей, а также еще 130 лотов, в том числе работы Исаака Левитана, Василия Верещагина, Константина Коровина, Бориса Кустодиева. Общая сумма продаж составила 235,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.

По словам представителей аукциона, ядро продаж составили картины мировых художников, которые появляются на рынке крайне редко или впервые.

Морской пейзаж Константинополя с башнями «Лунная ночь» кисти Ивана Айвазовского написана маслом. На картине парусник огибает башню Леандра, расположенную на небольшом островке, которая встречается на картинах мастера с видами Константинополя с конца 1840-х годов.

#Москва #картина #аукцион #торги #Иван Айвазовский #лунная ночь
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