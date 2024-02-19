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Два жителя села в Брянской области попали в больницу после обстрела ВСУ

Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медпомощь.
Анна Назайкина 2024-02-19 14:17:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские военные обстреляли населенный пункт в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз, пишет RT.

Как уточняется, речь идет о селе Новые Юрковичи Климовского района. Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Предварительно, в результате обстрела были ранены два мирных жителя, к настоящему моменту они госпитализированы. В больнице им оказывают необходимую медпомощь.

Кроме того, повреждения получили несколько административных зданий и одна единица специальной техники.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #Обстрел #раненые #Александр Богомаз #климовский район
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