Два жителя села в Брянской области попали в больницу после обстрела ВСУ

Украинские военные обстреляли населенный пункт в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз, пишет RT.

Как уточняется, речь идет о селе Новые Юрковичи Климовского района. Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Предварительно, в результате обстрела были ранены два мирных жителя, к настоящему моменту они госпитализированы. В больнице им оказывают необходимую медпомощь.

Кроме того, повреждения получили несколько административных зданий и одна единица специальной техники.