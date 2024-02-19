США объявляли, что у них есть отравляющие вещества типа «Новичка»

США до 2018 года указывали в ежегодных объявлениях, что располагают отравляющими веществами. Речь идет о 460 метрических тоннах неустановленных веществ (порядка 2% от общего запаса), заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

В ходе брифинга Минобороны России о нарушении Вашингтоном и Киевом требований Конвенции о запрещении химического оружия он заявил, что речь идет о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, более известных как «Новичок». Кириллов указал на интерес Соединенных Штатов к использованию химических соединений в ходе военных действий.

Начальник войск РХБЗ сообщил об отравлении рицином главы Херсонской области Владимира Сальдо в августе позапрошлого года и отравлении фенольными соединениями главы ЛНР Леонида Пасечника.

Кириллов рассказал о разработке Киевом тактики боев с использованием «особого химического пояса», предусматривающей подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком при продвижении российских военных в зоне специальной военной операции. С сентября по октябрь прошлого года данные химикаты доставили в районы Краматорска и Купянска. Емкости с химическими соединениями противник планирует установить вдоль автодорог.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.