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Крыша бассейна обрушилась на тренировочной базе в Новогорске

Сейчас территория оцеплена, на месте происшествия ведутся аварийные работы.
Ян Брацкий 2024-02-19 12:17:01
© Фото: Minsport_news, Telegram © Видео: Minsport_news, Telegram

Крыша спортивной базы в Новогорске рухнула в ночь на понедельник. Это произошло в здании с бассейном, в котором проходят занятия по синхронному плаванию, сообщила пресс-служба Минспорта России.

«Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет», - сообщили в Telegram-канале министерства.

Учебно-тренировочный центр в Новогорске является ведущей базой в России для подготовки спортсменов по различным видам спорта. Ситуация находится на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты меры, пообещали в Минспорте РФ.

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