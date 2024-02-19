Крыша бассейна обрушилась на тренировочной базе в Новогорске

Крыша спортивной базы в Новогорске рухнула в ночь на понедельник. Это произошло в здании с бассейном, в котором проходят занятия по синхронному плаванию, сообщила пресс-служба Минспорта России.

«Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет», - сообщили в Telegram-канале министерства.

Учебно-тренировочный центр в Новогорске является ведущей базой в России для подготовки спортсменов по различным видам спорта. Ситуация находится на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты меры, пообещали в Минспорте РФ.