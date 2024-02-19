Рудской: военные стран НАТО участвуют в украинском конфликте под видом наемников

Военнослужащие из стран НАТО действуют на Украине под видом наемников, заявил в интервью газете «Красная звезда» первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Натовские военнослужащие входят в состав штурмовых отрядов, управляют системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня и оперативно-тактическими ракетными комплексами, сказал Рудской.

Кроме того, США и их союзники поставляют Киеву оружие, занимаются подготовкой ВСУ, предоставляют услуги связи и разведывательную информацию, а также направляют на Украину советников и боевиков со всего мира, напомнил первый замглавы Генштаба.