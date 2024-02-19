Собянин сообщил о бесплатных парковках в честь Дня защитника Отечества

В Москве в честь Дня защитника Отечества парковки на два дня станут бесплатными. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как уточнил градоначальник, речь идет о 23 и 24 февраля. В эти дни стоянки будут бесплатными на всех улицах города.

Кроме того, 25 февраля, по словам Собянина, в Москве будет действовать «режим воскресенья» - автомобилистам не придется платить за парковку, за исключением мест, в которых действует тариф 380 и 450 рублей в час.

Также мэр предупредил водителей, что в течение праздничных дней парковки, на которые въезд осуществляется через шлагбаум, будут работать в обычном режиме.